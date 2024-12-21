Все пожары в Рыльске после ударов ВСУ потушены

МЧС: все очаги пожаров в Рыльске Курской области после обстрела ВСУ потушены

Все очаги пожаров в Рыльске Курской области после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) потушены. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время спасатели ликвидируют последствия удара ВСУ, идет проливка конструкций.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры.

В результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что жителям Рыльска выплатят компенсации после обстрела ВСУ.