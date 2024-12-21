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Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в зоне работы группировки войск «Восток»

Минобороны России: ВСУ потеряли 185 военных в зоне работы восточной группировки
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли за сутки 185 военнослужащих в зоне работы группировки войск «Восток» ВС России. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев в беседе с РИА Новости.

Также ВСУ лишились американской бронированной машины HMMWV, двух самоходных артиллерийских установок «Акация», гаубицы М198, 19 дронов самолетного типа и двух автомобилей, отметил он.

В окрестностях Сторожевого, Новополя, Богатыря и Константинополя группировка войск «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и нанесла поражение подразделениям ВСУ, подчеркнул Гордеев.

Кроме того, сорваны действия шести украинских инженерных групп в районах Гуляйполя, Дорожнянки и Черивного, а также отражены контратаки сторожевого батальона ВСУ, добавил собеседник издания.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой народной республике. Противник потерял до 1215 военнослужащих.

Ранее стало известно, какой приказ получила группировка ВСУ в Курахово.

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