Марочко заявил о попытках ВСУ спастись от огневого мешка в Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы к городу Лозовая в Харьковской области, чтобы спасти свои подразделения от огневого мешка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В Лозовой практически сформирован огневой мешок. Противник еще там сопротивляется, но тут нужно добавить то, что противник подбрасывает все-таки резервы на данный участок местности и пытается не допустить окружения населенного пункта», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что в настоящее время на Купянском направлении «довольно активная фаза боевых действий» фиксируется у населенных пунктов Двуречная и Лозовая. По его словам, российские войска сейчас расширяют плацдарм для дальнейшего продвижения.

18 декабря Марочко сообщил, что российские войска отбросили подразделения ВСУ примерно на пять километров от населенного пункта Табаевка Харьковской области. Он отметил, что в результате операции оперативно-тактическая обстановка для украинской армии значительно ухудшилась.

Ранее в ЛНР зафиксировали активизацию украинских диверсантов.