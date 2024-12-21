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Российские войска на Днепре обучаются приемам налета дронов

Разведчики группировки «Днепр» провели учебные штурмовые налеты дронов
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Павел Лисицын/РИА Новости

Разведчики группировки Вооруженных сил России «Днепр» провели учебные штурмовые налеты дронов на различные строения, которые могут использовать Вооруженные силы Украины для укрытия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира роты специального назначения группировки войск «Днепр» с позывным «Хаги».

«Сегодня у нас был налет, поскольку мы находимся в спецподразделении. В пехоте это называется штурм. В спецподразделениях это называется налет малым разведорганом в составе группы из шести человек», — объяснил «Хаги».

Налет дронов проводился при взаимодействии с операторами беспилотников и при поддержке ударных FPV-дронов. Как пояснил «Хаги», основная задача подразделений — поддержка действий российских штурмовиков в различных операциях: штурм позиций, занятие опорных пунктов, сопровождение и городские бои.

Также Министерство обороны России опубликовало видео о том, как российские военные взяли Новопустынку в ДНР.

Ранее боец группировки «Центр» рассказал, как сбивал дроны ВСУ при помощи автомата Калашникова.

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