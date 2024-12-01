Российские операторы дронов уничтожили станцию связи Starlink в Запорожье

В Запорожской области операторы беспилотных летальных аппаратов группировки «Днепр» Вооруженных сил России ударили по станции связи украинской армии Starlink. Об этом сообщил офицер разведывательного подразделения 58-й общевойсковой армии с позывным «Веселый» в беседе с РИА Новости.

«Сначала отработал расчет FPV-дрона, лишив противника связи, далее подключились мы со сбросами с БПЛА», — рассказал он.

Кроме того, на некоторых участках разведывательные группы зачистили несколько блиндажей, в которых укрывались украинские военнослужащие, отмечает агентство.

24 ноября сообщалось, что российские военнослужащие из состава группировки войск «Днепр» оборудовали в зоне специальной военной операции полевую мастерскую для модернизации FPV-дронов. Для ускорения изготовления комплектующих применяется 3D-принтер. В Минобороны РФ подчеркнули, что это позволяет оперативно обеспечить нужными деталями подразделения, использующие дроны.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев результаты референдума до сих пор не признает. Часть региона, в том числе город Запорожье, пока остается под контролем ВСУ.

Ранее Минобороны показало, как FPV-дроны ликвидировали две украинские «Бабы Яги».