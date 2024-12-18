Суд продлил арест генералу Булгакову по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы продлил арест экс-замглавы Минобороны России Дмитрию Булгакову по делу о мошенничестве, а также двум другим фигурантам. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить и продлить срок содержания под стражей Булгакову, Яковлеву и Селезневу до 25 марта», — говорится в сообщении.

Булгаков обвиняется в мошенничестве на сумму более чем 49 млн рублей в рамках дела о поставке некачественного питания для Минобороны РФ.

В апреле суд в Москве арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову, которые работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было основано в 1944 году в Липецкой области. Оно производит сухие пайки и консервы для Минобороны РФ.

В июле был арестован и Булгаков, отвечавший в ведомстве за материально-техническое обеспечение. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что генерал лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

Ранее в ОНК рассказали об условиях содержания бывших замглав Минобороны в СИЗО.