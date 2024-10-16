Названа сумма арестованных банковских счетов и недвижимости главного кадровика Минобороны

Арестованные банковские счета, объекты недвижимости и другие активы обвиняемого в получении взятки бывшего начальника Главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его родственников оценены на общую сумму более 300 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что обеспечительные меры наложены на все активы Кузнецова, его родственников и сотрудничающих с генералом юридических лиц на срок предварительного следствия.

Кроме того, суд назначил проведение финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз.

Кузнецова задержали в мае этого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Кузнецов возглавлял Главное управление кадров Минобороны РФ с мая 2023 года. До этого, с 2010 года, он руководил Восьмым управлением Генерального штаба Вооруженных сил. Это ведомство обеспечивало оборонное ведомство необходимой информацией для эффективного управления армией.

Подробнее о деле Кузнецова — в материале «Газеты.Ru».

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