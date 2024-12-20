Белоусов передал «Золотую Звезду» Героя РФ родным генерала Кириллова

Министр обороны России Андрей Белоусов передал «Золотую Звезду» Героя РФ родным погибшего генерала Игоря Кириллова. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Орден он отдал вдове погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.

«Игорь Кириллов состоялся как военачальник, пройдя путь, достойный офицера, от командира взвода до начальника войск РХБЗ», — сказал Белоусов.

Он добавил, что память о Кириллове будет сохранена. Траурная церемония прошла на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Мощность бомбы могла составить более 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее в Минобороны рассказали о вкладе Кириллова в обеспечение безопасности России.