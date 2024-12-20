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Российский активист назвал число жителей Суджи, находящихся в оккупации

Активист Синельников: в Судже под оккупацией ВСУ находится около 3 тыс. россиян
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Global Look Press

В Судже в Курской области под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится около трех тысяч россиян. Об этом «Ленте.ру» заявил активист Владимир Синельников.

«Мы знаем, что сейчас в Судже находятся около трех тысяч мирных жителей. Большая часть из них проживает в своих домах либо группируются — собираются вместе с соседями в одном доме. Те, кто лишился жилья из-за боевых действий, живут в здании интерната, в котором есть жизненно-необходимые условия — кроме электричества и всего того комфорта, что у них был», — заявил Синельников.

Он добавил, что на территории интерната сейчас выживают около нескольких десятков человек, а в целом по городу известны данные до 260 человек, о которых точно известно, что они живы.

Как пояснил Синельников, в данный момент ведется работа над тем, чтобы сообщить родственникам выживших об их положении.

До этого жительница Суджанского района Курской области Анастасия Клименко сообщила, что в начале нападения на регион в августе первыми вошли иностранные наемники, входившие в состав штурмовых групп.

Ранее главком ВСУ объяснил вторжение в Курскую область словами «у меня не было выбора».

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