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Машина с мирными жителями подорвалась в Курской области

В Курской области автомобиль подорвался на взрывном устройстве

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

22 ноября в Рыльском районе Курской области автомобиль с мирными жителями наехал на взрывное устройство, которое сдетонировало. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство», — написал губернатор.

Сообщается, что водитель автомобиля получил ранения, он доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь, его супруга получила травмы несовместимые с жизнью.

Глава региона напомнил, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно, поэтому не стоит подвергать риску себя и своих близких.

До этого в Белгороде под обстрел со стороны ВСУ попали восемь легковых автомобилей, последствия обстрела запечатлели на фото и видео мирные жители. На кадрах видны следы от осколков на легковых автомобилях, у «Жигулей» пробиты колеса и выбиты окна, известно, что водитель автомобиля при этом не пострадал.

Ранее на видео попали последние секунды перед столкновением Honda и самосвала во Владивостоке.

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