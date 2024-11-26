Начальник свердловских автодорог получил взятку и уехал на СВО

Экс-глава управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов, которого обвиняют в получении взятки в размере 12 млн рублей, уехал на СВО. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

«В связи с этим рассмотрение его уголовного дела приостановлено», — заявил он.

Согласно данным из картотеки Октябрьского райсуда, местонахождение обвиняемого известно.

Издание напомнило, что Данилова задержали в прошлом году. Предполагается, что чиновник брал взятки за покровительство различным дорожным компаниям. Также попал под следствие его бывший начальник, министр свердловского минтранса Василий Старков, который тоже хотел поехать на фронт.

В июле стало известно, что Старкова вернули из зоны СВО на Украине из-за уголовного дела против его бывшего подчиненного.

Ранее автоблогера Гаджиева задержали после наезда на ребенка в ходе дрифта в Подмосковье.