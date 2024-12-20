Минобороны: ВСУ за сутки лишились до 340 военных в Курской области

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 340 военных в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Были уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин ВСУ, отметили в Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Всего же с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 42 тысяч военнослужащих, 248 танков и 187 боевых машин пехоты.

Недавно украинский военнопленный Богдан Никитченко рассказал, что взвод украинских пулеметчиков под видом солдат ВС РФ расстреливал местных жителей в Курской области. По его словам, к украинским солдатам относятся «как к мясу».

До этого родители украинского военнопленного Михаила Смаля, которого Киев отказался обменивать, попросили оставить их сына в России и дать ему гражданство.

Ранее российские вертолеты сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье.