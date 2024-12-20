ВСУ атаковали Донецк с помощью ракет HIMARS

СК: ВСУ атаковали Донецк из HIMARS и повредили автошколу, офисы и столовую

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, на месте прилетов нашли, предположительно, фрагменты реактивной системы залпового огня HIMARS. Повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома.

По словам корреспонденты РИА Новости, осколки от снарядов повредили автошколу, офисные помещения и городскую столовую. Однако работники столовой вовремя спрятали посетителей в подсобке.

До этого Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов продолжили атаковать Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке сельхозпредприятия, в результате этого посечен прицеп грузовика.

20 декабря министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.