Российские следователи возбудили уголовное дело на наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным ведомства, она вместе с другими украинскими наемниками в ноябре пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения и дестабилизации власти. Также фигурантка совершала преступления против мирных жителей региона.
Накануне в ДНР объявили в международный розыск 56-летнего американского наемника Томаса Патрика Крида.
По данным следствия, в период с марта 2022 года по июнь 2023 года Крид прибыл на территорию Украины и стал наемником. После этого он принимал участие в боевых действиях на украинской стороне. За свои действия мужчина получил денежное вознаграждение, эквивалентное сумме в более чем миллион рублей.
Ранее в ДНР заметили канадских наемников.