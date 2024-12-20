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В России завели дело против наемницы из Дании

СК завел дело на наемницу из Дании, участвовавшую в нападении на Курскую область
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РИА Новости

Российские следователи возбудили уголовное дело на наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, она вместе с другими украинскими наемниками в ноябре пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения и дестабилизации власти. Также фигурантка совершала преступления против мирных жителей региона.

Накануне в ДНР объявили в международный розыск 56-летнего американского наемника Томаса Патрика Крида.

По данным следствия, в период с марта 2022 года по июнь 2023 года Крид прибыл на территорию Украины и стал наемником. После этого он принимал участие в боевых действиях на украинской стороне. За свои действия мужчина получил денежное вознаграждение, эквивалентное сумме в более чем миллион рублей.

Ранее в ДНР заметили канадских наемников.

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