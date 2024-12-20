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В ДНР заметили канадских наемников

Беженец рассказал РИА Новости о наемниках с канадскими шевронами в ДНР
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Global Look Press

Беженец рассказал о наемниках с канадскими шевронами в Донецкой народной республике (ДНР), которых видели в районе поселка Зеленый Гай. Слова беженца Александра цитирует РИА Новости.

«Они выделялись по камуфляжу, по нашивкам выделялись Канады, канадские нашивки и экипировка более современная такая, четкая, насыщенная. А наши украинцы, короче, «лохманеи», — заявил Александр.

Он пояснил, что кроме нашивок с канадским флагом, наемники выделялись лучшей экипировкой и боевыми машинами — в то время как украинские войска снаряжены минимально. Наемники, по словам Александра, не вступали ни в какие контакты с местным населением.

До этого в Донецкой народной республике (ДНР) объявили в международный розыск 56-летнего американского наемника Томаса Патрика Крида.

По данным следствия, в период с марта 2022 года по июнь 2023 года военный прибыл на территорию Украины и стал наемником. После этого он принимал участие в боевых действиях на украинской стороне. За свои действия мужчина получил денежное вознаграждение на сумму более миллиона рублей.

Ранее в России обвинили полковника ВСУ в руководстве ударами по Курской области.

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