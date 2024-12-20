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Минобороны раскрыло потери ВСУ за неделю в зоне ответственности группировки «Север»

МО России: ВСУ потеряли за неделю в зоне группировки «Север» более 2675 военных
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия за неделю в зоне ответственности группировки российских войск «Север» потеряла более 2675 солдат и две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 хорватского производства. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«За неделю потери противника составили девять танков, 73 боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley и бронетранспортер Stryker производства Соединенных Штатов, 68 автомобилей, две пусковые установки РСЗО RAK-SA-12 и 26 орудий полевой артиллерии», — добавили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что в течение недели подразделения «Севера» продолжили уничтожать формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

Также в министерстве сообщили, что за прошедшую неделю ВС России взяли под контроль Анновку, Веселый гай, Елизаветовку, Трудовое и Успеновку в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Минобороны рассказало, как военный РФ сорвал наступление ВСУ с помощью дрона.

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