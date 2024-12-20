В Киеве начался пожар в районе военного завода «Артем»

ТАСС: очевидцы сообщают о пожаре в районе завода «Артем» в Киеве после взрывов

В районе военного завода «Артем» в Киеве после взрывов начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Пожар после взрывов на станции метро «Лукьяновская» в районе военного завода «Артем», — поделились очевидцы.

По их словам, зарево видно со стороны завода, который производит ракеты класса воздух — воздух, а также оборудование для авиационной техники.

До этого в Киевской городской военной администрации заявили, что работа противовоздушной системы (ПВО) привела к повреждению складского помещения в Киеве.

Согласно сообщению властей, 20 декабря Киев подвергся атаке. В данный момент на всей территории Украины действует воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины.

Ранее СБУ задержала подростков, подозреваемых в подрыве взрывчатки у отделов полиции в Харькове.