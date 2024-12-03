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Стало известно об успехах ВС РФ под Сватово и Кременной

Марочко: ВС РФ завладели инициативой под Сватово и Кременной

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Сергей Аверин/РИА Новости

Российские войска полностью захватили инициативу на Сватовско-Кременском участке фронта в противостоянии Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом kp.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если говорим о ситуации на Сватово-Кременском и Сватово-Купянском участках, то она развивается очень динамично, есть успехи у наших войск», — сказал он.

По словам Марочко, инициатива полностью на российской стороне.

Он отметил, что в настоящее время в Луганской народной республике (ЛНР) обстановка позволяет делать позитивные прогнозы на будущее для армии ВС РФ.

До этого Марочко заявлял, что военнослужащие Вооруженных сил Украины начали оставлять свои позиции, расположенные в районе города Сватово. По словам военного эксперта, действия бойцов больше похожи на бегство или самовольное оставление позиций.

Ранее Марочко сообщил, что бойцы ВСУ безуспешно пытаются сдержать наступление российской армии у Стельмаховки в ЛНР.

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