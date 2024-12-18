Минобороны РФ показало карту зоны досягаемости дальнобойного оружия ВСУ

Министерство обороны России на слайде к брифингу начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе показало, какие регионы РФ находятся в зоне досягаемости поставленного западными странами Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойного оружия.

Согласно данным Минобороны, в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся Донецкая народная республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области, Крым, а также частично Краснодарский край и Волгоградская область.

Также в зону досягаемости данных ракет попали регионы Центрального федерального округа — Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области, а также частично Тамбовская, Смоленская и Калужская области. Кроме того, в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3 с дальностью до тысячи километров находится ряд регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

В ноябре текущего года телеканал CNN отмечал, что Вашингтон несколько месяцев рассматривал возможность дать разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По его данным, президент США Джо Байден тайно одобрил передачу ракет ATACMS в феврале для использования на территории Украины, и Вашингтон поставил Киеву ракеты уже в апреле.

Ранее Трамп заявил, что Украине не следовало разрешать проводить удары дальнобойными ракетами вглубь России, назвав это «плохим» решением.