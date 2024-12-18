Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ показало карту зоны досягаемости дальнобойного оружия ВСУ

Минобороны показало регионы, находящиеся в зоне досягаемости ракет ATACMS

close
Минобороны России

Министерство обороны России на слайде к брифингу начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе показало, какие регионы РФ находятся в зоне досягаемости поставленного западными странами Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойного оружия.

Согласно данным Минобороны, в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся Донецкая народная республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области, Крым, а также частично Краснодарский край и Волгоградская область.

Также в зону досягаемости данных ракет попали регионы Центрального федерального округа — Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области, а также частично Тамбовская, Смоленская и Калужская области. Кроме того, в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3 с дальностью до тысячи километров находится ряд регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

В ноябре текущего года телеканал CNN отмечал, что Вашингтон несколько месяцев рассматривал возможность дать разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По его данным, президент США Джо Байден тайно одобрил передачу ракет ATACMS в феврале для использования на территории Украины, и Вашингтон поставил Киеву ракеты уже в апреле.

Ранее Трамп заявил, что Украине не следовало разрешать проводить удары дальнобойными ракетами вглубь России, назвав это «плохим» решением.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами