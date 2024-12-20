Свидетели дали показания против Курбонова

Свидетели и потерпевшие своими показаниями подтвердили причастность Ахмаджона Курбонова к убийству начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Достаточность данных о событиях преступления и о причастности к нему Курбонова А.А. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, осмотрами места происшествия, предметов и документов, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности», — указано в материалах дела.

Курбонову вменяется терроризм и незаконное хранение и изготовление взрывчатки.

До этого следствием предварительно было установлено, что Ахмаджон Курбонов прибыл в Россию осенью 2024 года.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химическом оружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Ранее Медведев пообещал наказание для всех причастных к убийству генерала Кириллова.