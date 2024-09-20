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Четверо российских срочников более месяца провели в окружении ВСУ

Четверо срочников ВС РФ провели более месяца в окружении ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Четверо солдат срочной службы российской армии провели более месяца в окружении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил РФ скрылись с оружием в лесу недалко села Дарьино. Там они были вынуждены провести в окружении войск противника 39 дней. Уточняется, что российским солдатам удавалось собирать информацию о действиях ВСУ в районе и передавать ее морским пехотинцам из 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота (ТОФ).

Подчеркивается, что российские срочники смогли выйти из окружения после того, как ВС РФ освободили населенный пункт Дарьино.

До этого сообщалось, что морпехи 155-й бригады ТОФ вытеснили ВСУ из села Снагость Курской области на трофейной технике украинских военных. ВСУ не ожидали маскировки «под своих» и атаки с разных сторон, после чего ушли из Снагости, не оказав серьезного сопротивления. Отмечается, что ВС РФ использовали для атаки украинский БТР «Казак».

Ранее на Западе заявили о продвижении ВС России по всем фронтам.

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