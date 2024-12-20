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В Якутии подтвердили гибель пяти человек в пункте отбора на СВО

Военкомат Якутии подтвердил смерть пяти человек от пожара в пункте отбора на СВО
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Shutterstock

Военный комиссариат Якутии подтвердил смерть пяти человек в результате пожара в пункте отбора на специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«В ночь с 19 по 20 декабря в 02:00 по местному времени зафиксирован пожар на Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Семь человек пострадали из-за отравления дымом, они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь», — сообщили в военкомате.

В данный момент прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и медики занимаются установлением личности погибших.

Первоначально о том, что пять человек погибли в пункте отбора на специальную военную операцию в Якутске сообщил Telegram-канал Baza.

До этого в Петербурге молодого человека задержали после того, как он подошел к военкомату и бросил в него бутылку с горючей смесью.

Ранее девятиклассник пытался устроить поджог в отделении почты в Ленобласти.

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