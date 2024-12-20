В пункте отбора на СВО в Якутске погибли в пожаре пять человек

Baza: пять человек погибли в пункте отбора на СВО в Якутске

Пять человек погибли в пункте отбора на специальную военную операцию в Якутске — в здании произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что пожар и задымление в здании на Вилюйском переулке начались примерно в 20:00 мск (в 02:00 по местному времени, 20 декабря). Огонь начал распространяться с первого этажа.

Пожар ликвидировали спустя три часа, однако в огне погибли пять человек и пострадали еще семь. Пока неизвестно, кто именно погиб — сотрудники пункта отбора или кандидаты на СВО.

До этого в Петербурге молодого человека задержали после того, как он подошел к военкомату и бросил в него бутылку с горючей смесью.

24-летний мужчина подошел к зданию на улице Чайковского и бросил в него бутылку с горючей смесью. Как выяснили правоохранители, задержанный действовал по указаниям. О том, кто именно давал задания задержанному, не сообщается.

Ранее девятиклассник пытался устроить поджог в отделении почты в Ленобласти.