В России обвинили полковника ВСУ в руководстве ударами по Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (п. «а» ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 356 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 августа текущего года бригада Розлача под его руководством обстреляла село Большое Солдатское в Курской области. Украинские военнослужащие применили кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате удара пострадали не менее 20 человек.

Розлача объявили в международный розыск. В настоящее время следователи устанавливают местоположение командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и соучастников обстрела.

В конце ноября СК возбудил дело в отношении солдат ВСУ, причастных к атаке гражданского автомобиля в Большесолдатском районе Курской области. В ходе расследования будут установлены все участники инцидента.

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