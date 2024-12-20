Пентагон не может выплатить американским военным зарплату вовремя

Пентагон: к Новому году и Рождеству могут быть проблемы с выплатами зарплат

К Новому году и Рождеству могут быть проблемы с выплатами зарплат американским военнослужащим в том случае, если не будет согласован новый военный бюджет. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, которого цитирует РИА Новости.

«Министерство осуществляет расчетливое планирование и подготовку к возможной приостановке работы. Наше руководство обновило планы на непредвиденный случай», — заявил Райдер.

Он добавил, что в случае шатдауна (приостановки работы правительства из-за нехватки финансирования) министерство обороны США будет продолжать исполнять основные функции — персоналу же предстоит нести воинскую службу, оставшись без заработной платы.

До этого республиканцы в конгрессе Соединенных Штатов внесли проект временного бюджета, чтобы избежать прекращения финансирования правительства страны.

Как заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, законодатели рассмотрят проект.

Ранее сообщалось, что США в случае шатдауна могут потерять возможность оперативно помогать Украине.