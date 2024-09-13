Соединенные Штаты в конце сентября могут утратить возможность оперативно передать помощь Киеву в размере $5,8 млрд, если конгресс США не примет решение о расширении полномочий Пентагона на отправку оружия из своих запасов Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«Объем финансовой помощи США Украине в размере почти 6 миллиардов долларов истечет в конце месяца, если конгресс не примет решение о расширении полномочий Пентагона на отправку оружия», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в конгресс с просьбой включить полномочия по финансированию для Пентагона «в любую продолжающуюся резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября».

Представителям республиканцев и демократов в конгрессе США нужно до 30 сентября прийти к соглашению по новому проекту бюджета, иначе федеральное правительство может приостановить работу уже в начале октября – произойдет «шатдаун».

Неназванные официальные лица, пишет агентство, заявили, что надеются на продление полномочий еще на год. При этом сообщается, что американское министерство обороны рассматривает другие варианты «на случай, если эти усилия не увенчаются успехом».

До этого замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, выступая на Сяншаньском форуме, заявил, что НАТО строит планы по отправке войск на Украину для принуждения России к переговорам по формуле Киева.

Ранее Путин заявил о неспособности Украины бить вглубь РФ без Запада.