Израильская армия ликвидировала одного из главарей террористической сети в Тулькарме

ЦАХАЛ ликвидировал одного из главарей террористической сети в Тулькарме

В городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан в результате авиаудара ликвидирован один из руководителей местной террористической сети Тарек Душ. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Террористическая сеть под руководством Душа совершила несколько обстрелов военнослужащих ЦАХАЛ и контрольно-пропускных пунктов и общин, отметили в ведомстве. Кроме того, за последний год Душ завербовал многочисленных террористов, «вооруженных и финансируемых Ираном и ливанскими террористами, для планирования и осуществления террористических атак против израильтян», говорится в сообщении.

Вместе с Душем были уничтожены оперативник террористической сети Доссам Ауфи и еще два террориста, добавили в ЦАХАЛ.

В октябре сообщалось, что Армия обороны Израиля ликвидировала лидера радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) в городе Тулькарм. По данным ЦАХАЛ, Абдулла являлся преемником Мухаммада Джаббера (Абу Шуджаа), который был главой организации в Тулькарме.

Ранее сообщалось, что Израиль может аннексировать Западный берег реки Иордан.