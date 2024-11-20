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Израиль может аннексировать Западный берег реки Иордан через две недели

Херш: Израиль может аннексировать Западный берег реки Иордан через две недели

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Mohammed Yassin/Reuters

Руководство Израиля готовится к аннексии Западного берега реки Иордан в короткие сроки, вероятнее всего, в течение следующих двух недель. Об этом сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack, ссылаясь на источники.

Он отметил, что контроль над всей Газой и Западным берегом является ключевым требованием религиозных правых в Израиле, которые сейчас имеют значительное влияние в правительстве. Херш также привел информацию от осведомленного чиновника из Вашингтона, который сообщил, что израильское руководство намерено официально аннексировать Западный берег в ближайшем будущем — возможно, через две недели.

По его словам, это решительное действие нацелено на то, чтобы положить конец обсуждениям о мирном урегулировании конфликта на основе сосуществования двух государств и убедить некоторых скептически настроенных представителей арабского мира пересмотреть вопросы финансирования планируемой реконструкции Газы. Журналист также подчеркнул, что палестинцы на Западном берегу подвергаются все более жестокому давлению со стороны израильской полиции и поселенцев.

20 ноября Соединенные Штаты заблокировали проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), который содержал требования о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Ранее «Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту.

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