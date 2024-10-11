Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Исламского джихада» у Иордана

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира «Исламского джихада» Абдуллы

close
Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«В ходе совместных антитеррористических действий ЦАХАЛ и службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) самолет ВВС Израиля нанес удар в районе Тулькарма и ликвидировал Мухаммада Абдуллу, главу террористической сети «Исламского джихада», — говорится в сообщении.

Авиаудар был нанесен по лагерю беженцев Нур-Шамс, расположенному вблизи Тулькарма. По данным ЦАХАЛ, Абдулла являлся преемником Мухаммада Джаббера (Абу Шуджаа), который был главой организации в Тулькарме.

Пресс-служба армии Израиля среди прочего сообщила, что в последние месяцы Абдулла отвечал за деятельность организации в этом районе. Кроме того, он был причастен к многочисленным терактам.

8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ ликвидировал уже двух преемников лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Ранее Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен человечеством, как Гитлер.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами