Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Исламского джихада» у Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«В ходе совместных антитеррористических действий ЦАХАЛ и службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) самолет ВВС Израиля нанес удар в районе Тулькарма и ликвидировал Мухаммада Абдуллу, главу террористической сети «Исламского джихада», — говорится в сообщении.

Авиаудар был нанесен по лагерю беженцев Нур-Шамс, расположенному вблизи Тулькарма. По данным ЦАХАЛ, Абдулла являлся преемником Мухаммада Джаббера (Абу Шуджаа), который был главой организации в Тулькарме.

Пресс-служба армии Израиля среди прочего сообщила, что в последние месяцы Абдулла отвечал за деятельность организации в этом районе. Кроме того, он был причастен к многочисленным терактам.

8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ ликвидировал уже двух преемников лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Ранее Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен человечеством, как Гитлер.