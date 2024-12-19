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США утверждают, что Россия перебрасывает свое вооружение из Сирии в Ливию

WSJ: Россия перебрасывает системы ПВО и вооружение с баз в Сирии в Ливию

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Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россия выводит свое вооружение и системы противовоздушной обороны со своих военных баз в Сирии в Ливию. С таким утверждением выступила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц США и Ливии, Россия выводит современные системы ПВО и другое современное оружие с баз в Сирии и перебрасывает их в Ливию», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, российские грузовые самолеты доставили оборудование ПВО, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, из Сирии на базы на востоке Ливии.

WSJ также утверждает, что Россия также вывела войска, военные самолеты и вооружение из Сирии, значительно сократив свое присутствие там.

До этого эмиратское издание The National со ссылкой на источник из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) писало, что переговоры между Россией и новыми сирийскими властями относительно сохранения двух российских военных баз в Тартусе и Латакии проходят в «позитивной атмосфере».

Ранее Асад рассказал, как он узнал о падении Дамаска.

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