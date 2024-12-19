Дания направит миллионы долларов на усиление ПВО Украины

Правительство Дании проинформировало Совет по иностранным делам о новом пакете военной помощи Киеву. Транш в 2,1 млрд крон ($293 млн) пойдет на усиление противовоздушной обороны (ПВО) и боевой авиации Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны королевства.

Кроме того, в транше предусмотрены средства на «эксплуатацию украинских F-16». Также в сотрудничестве со Швецией Дания передаст несколько боевых машин пехоты CV90.

C февраля 2022 года военная помощь Дании Украине составила около €7,2 млрд, гражданская - около €693 млн.

В декабре Украина получила шесть из 19 обещанных истребителей F-16 от Дании. Всего у ВСУ сейчас до 20 таких самолетов. В общей сложности Дания, Норвегия и Нидерланды обещали передать ВСУ 76 истребителей данного типа в разных модификациях.

Накануне стало известно, что Бельгия не сможет, как обещала, до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16.

Ранее власти Дании анонсировали выделение в следующем году Украине около $1,4 млрд в качестве финансирования военно-промышленного комплекса страны.