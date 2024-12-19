Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка войск «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ на Курском направлении
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям украинской армии в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, российские солдаты нанесли поражение формированиям тяжелой техники и десантно-штурмовым бригадам ВСУ, а также солдатам территориальной обороны.

«Отражены две контратаки штурмовых групп противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что за сутки потери ВСУ составили более 225 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ уничтожили танк, три пехотные машины и пять бронированных автомобилей.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия может вести подготовку к контрудару в Курской области, чтобы сохранить поддержку от США. По его словам, позиции ВСУ в Курской области ослабли, что может помешать планам президента Украины Владимира Зеленского создать видимость присутствия в российском регионе.

Ранее Путин рассказал, что будет после освобождения Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами