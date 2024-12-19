Российские военные группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям украинской армии в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, российские солдаты нанесли поражение формированиям тяжелой техники и десантно-штурмовым бригадам ВСУ, а также солдатам территориальной обороны.

«Отражены две контратаки штурмовых групп противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что за сутки потери ВСУ составили более 225 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ уничтожили танк, три пехотные машины и пять бронированных автомобилей.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия может вести подготовку к контрудару в Курской области, чтобы сохранить поддержку от США. По его словам, позиции ВСУ в Курской области ослабли, что может помешать планам президента Украины Владимира Зеленского создать видимость присутствия в российском регионе.

Ранее Путин рассказал, что будет после освобождения Курской области.