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Путин ответил, готова ли РФ прекратить огонь на Украине, если США уговорят Киев

Путин: России не нужно перемирие, ей нужен мир

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, готова ли РФ к прекращению огня на Украине, если США уговорят Киев. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что в ходе боевых действий на Украине идет истощение боевого потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские бойцы уничтожают технику, чтобы не дать закрепиться противнику.

«Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан», — заявил президент РФ.

Путин добавил, что остановка боевых действий может дать возможность ВСУ закрепиться на своих позициях и получить боеприпасы и другое оборудование.

Среди прочего российский лидер рассказал, что в украинскую армию набирают людей с улиц.

«Как бродячих собак хватают. Но собак бродячих хотя бы привозят все-таки в гостиницы, условно, для бродячих животных, потом стараются их раздать по семьям. А здесь просто под пули бросают», — заключил Путин.

Президент также рассказал, что на регулярной основе проводит общение с российскими военнослужащими. Глава государства отметил, что бойцы передают ему в подарок шевроны и прочие сувениры. Путин подчеркнул, что продвижение российских войск идет каждый день по всей линии с фронта, российские бойцы на фронте действуют героически.

В четверг, 19 декабря, президент России подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты, включая сотрудников иностранных СМИ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.

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