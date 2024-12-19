Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проект о признании бойцов в Курской области ветеранами направили в кабмин

Кабмин рассмотрит проект о признании бойцов в Курской области ветеранами

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Законопроект о признании ветеранами боевых действий солдат ВС РФ, отбивающих вторжение ВСУ в Курскую область, направили на отзыв в кабинет министров. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы с депутатом [Дмитрием] Вяткиным такие поправки подготовили, направили их в правительство еще в августе, до сих пор не получили положительного заключения», — заявил парламентарий, добавив, что рассчитывает на урегулирование вопроса в начале 2025 года.

Так депутат отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина во время совмещенной пресс-конференции и прямой линии. Российский лидер назвал упущением тот факт, что бойцы ВС РФ в Курской области не получают те же выплаты, что участники СВО.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами