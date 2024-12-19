Проект о признании бойцов в Курской области ветеранами направили в кабмин

Законопроект о признании ветеранами боевых действий солдат ВС РФ, отбивающих вторжение ВСУ в Курскую область, направили на отзыв в кабинет министров. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы с депутатом [Дмитрием] Вяткиным такие поправки подготовили, направили их в правительство еще в августе, до сих пор не получили положительного заключения», — заявил парламентарий, добавив, что рассчитывает на урегулирование вопроса в начале 2025 года.

Так депутат отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина во время совмещенной пресс-конференции и прямой линии. Российский лидер назвал упущением тот факт, что бойцы ВС РФ в Курской области не получают те же выплаты, что участники СВО.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.