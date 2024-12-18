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Россия нанесла удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Сум

Лебедев: ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Сум

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по пригороду Сум. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен по местам дислокации украинских вооруженных сил, связанным с образовательным учреждением. Он также отметил, что был зафиксирован второй удар.

Лебедев также сообщал, что российские военные нанесли удар по месту с украинской военной техникой в пригороде Харькова.

Днем 17 декабря Лебедев заявил, что в селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области российские военные нанесли удар по месту дислокации бойцов ВСУ. По словам Лебедева, взрыв слышали жители соседних сел. Он добавил, что через несколько часов на место инцидента прибыли машины скорой помощи, чтобы госпитализировать выживших. Координатор отметил, что под обстрел попал район расположения ангаров в Новоандреевке.

Ранее россиянин оказался по горло в земле после удара ВСУ по его огороду.

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