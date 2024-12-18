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Британская газета заявила о причастности СБУ к убийству генерала Кириллова

FT: убийство Кириллова свидетельствует об огромной власти СБУ на Украине

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) является прямым наследником КГБ СССР и стала одной из наиболее разветвленных организаций, которая стоит за различными диверсиями на территории России. Об этом говорится в материале газеты Financial Times (FT) под названием «Огромная шпионская организация, стоящая за смертью российского генерала».

Британские журналисты отметили, что СБУ в числе прочего стоит за кибератаками и убийствами высокопоставленных лиц в РФ. Согласно материалу FT, хотя украинская спецслужба официально не признавала причастность к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, источники издания утверждают, что именно завербованный СБУ агент заложил взрывчатку у подъезда военного.

В статье FT отмечается, что США и другие союзники Украины ранее неоднократно призывали власти страны расформировать СБУ, которая должна быть сосредоточена на внутренней политике, однако напрямую «конкурирует за право похвастаться» с Главным разведывательным управлением (ГУР) Украины. По мнению авторов материала, на сегодняшний день СБУ является хоть и огромной, но эффективной организацией, которая сопоставима с американской ФБР.

По словам неназванного западного дипломата, Служба безопасности Украины обладает огромной властью, и, по мнению некоторых, «слишком большой». Собеседник FT отметил, что СБУ в течение многих лет оставалась невосприимчивой к серьезным реформам, несмотря на призывы США и других членов G7 и стран Евросоюза.

18 декабря Telegram-канал Mash сообщал, что убийце начальника войск РХБЗ мог помогать сотрудник Службы безопасности Украины по кличке «Морбиус».

Ранее Узбекистан отправил в РФ данные о задержанном по делу об убийстве Кириллова.

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