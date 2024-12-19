В Израиле сообщили о перехвате йеменской ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты из Йемена. Об этом сообщает Telegram-канал армии.

Отмечается, что ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена до того, как нарушила воздушную границу Израиля.

Из-за атаки сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах центральной части еврейского государства.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что ЦАХАЛ будет контролировать сирийскую часть горного массива Хермон до тех пор, пока не будет найден иной способ обеспечить безопасность еврейского государства на Голанских высотах.

16 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предупреждает Израиль о недопустимости аннексии Голанских высот.

8 декабря израильский премьер-министр Нетаньяху распорядился ввести силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.