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На Западе заявили о «нулевом эффекте» от убийства Кириллова

NYT: в ЦРУ увидели «обратный» эффект от убийства Кириллова для переговоров

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Минобороны РФ

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской армии генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может возыметь «обратный» эффект для переговоров России и Украины. О этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

«Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — отметил экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф, назвав подобные действия Киева ошибочными.

Экс-начальник резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон добавил, что убийство российского генерала будет иметь «психологический эффект», но не скажется на боеспособности ВС РФ.

До этого будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не помешает подготовке переговоров между Россией и Украиной.

Ранее в ООН отказались комментировать и осуждать убийство генерала Кириллова.

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