Американский сенат одобрил оборонный бюджет на 2025 год объемом $895 млрд

Сенат Соединенных Штатов одобрил проект военного бюджета на 2025 финансовый год в размере $895 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Нижняя палата конгресса согласилась с данным проектом бюджета 11 декабря. Сейчас документ отправится на подпись главе государства Джо Байдену.

В тексте проекта содержится запрет на обмен с Российской Федерацией, как того требует российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

12 декабря Американская корпорация Lockheed Martin опровергла информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать контракт на поставку истребителей F-35 на сумму $1 трлн.

8 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что рост военных расходов необходим, чтобы поддерживать военный потенциал страны с учетом внешних вызовов, к которым он отнес Россию, Китай и КНДР.

Ранее в конгрессе США заявили, что Трамп не будет делать упор на военные расходы.