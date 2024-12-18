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Американский сенат одобрил оборонный бюджет на 2025 год объемом $895 млрд

Сенат одобрил проект оборонного бюджета США на 2025 год в размере $895 млрд

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J. Scott Applewhite/AP

Сенат Соединенных Штатов одобрил проект военного бюджета на 2025 финансовый год в размере $895 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Нижняя палата конгресса согласилась с данным проектом бюджета 11 декабря. Сейчас документ отправится на подпись главе государства Джо Байдену.

В тексте проекта содержится запрет на обмен с Российской Федерацией, как того требует российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

12 декабря Американская корпорация Lockheed Martin опровергла информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать контракт на поставку истребителей F-35 на сумму $1 трлн.

8 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что рост военных расходов необходим, чтобы поддерживать военный потенциал страны с учетом внешних вызовов, к которым он отнес Россию, Китай и КНДР.

Ранее в конгрессе США заявили, что Трамп не будет делать упор на военные расходы.

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