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В США назвали проект истребителя F-35 провальным

Responsible Statecraft: программа производства истребителей F-35 провалилась

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Нина Падалко/РИА Новости

Программа производства многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, которые предназначались для перевооружения не только ВВС Соединенных Штатов, но и авиации всех стран альянса НАТО, провалилась. Об этом заявил журналист Responsible Statecraft Дэн Грейзер.

«Американскому народу пора осознать тот факт, что программа F-35 — это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли признают это в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже признают правду молча — вероятно, еще не вполне уяснив», — заявил Грейзер.

Он указал на очень долгий срок разработки — 23 года, а также на общий объем затрат на разработку и производство истребителей — около $300 млрд. При этом, как пишет автор, сам по себе истребитель F-35 не является выдающейся боевой машиной.

До этого американская корпорация Lockheed Martin опровергла информацию о том, что избранный президент США Дональд Трамп намерен разорвать контракт на поставку истребителей F-35 на сумму $1 трлн.

Ранее Госдеп одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для Украины.

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