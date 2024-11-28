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Глава Запорожской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

Губернатор Балицкий: атака беспилотников ВСУ повредила ЛЭП в Запорожской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Атака дронов украинских войск 28 ноября повредила линию электропередачи в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Повреждена высоковольтная линия электропередачи, без электроэнергии остались 68 населенных пунктов (20 528 абонентов). После стабилизации обстановки будут начаты восстановительные работы», — написал глава области.

По его словам, дронами была также атакована Каменка-Днепровская. Балицкий попросил местных жителей оставаться в укрытиях до стабилизации обстановки.

Утром в среду, 27 ноября, губернатор сообщал, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, электроснабжения не было во всем регионе. Причины произошедшего он не называл. Социально значимые объекты региона были подключены к резервным источникам питания.

Позднее подачу электроснабжения восстановили.

Ранее сообщалось, об отключении ЛЭП «Джанкой – Мелитополь» в Херсонской области.

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