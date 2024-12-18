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В МИД заявили о провокациях США в области ядерного оружия

Рябков: Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, этому способствуют риски на границах России. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«В результате все более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия. Причем не умозрительно, как говорится, волюнтаристски, а в полном соответствии с задекларированными нами доктринальными установками», — заявил Рябков.

Он добавил, что в данной сложной политической ситуации говорить о стратегической стабильности не приходится вообще. Он пояснил, что Запад в лице обладающего ядерным оружием альянса НАТО пытается нанести стратегическое поражение России, которая сама обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире.

До этого Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть любые предложения по нормализации отношений с Соединенными Штатами.

Ранее Ермак назвал условие начала переговоров с Россией.

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