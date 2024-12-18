На Украине выступили против снижения возраста мобилизации

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что негативно относится к идее снижения мобилизационного возраста, поскольку в стране много мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, которых можно отправить на фронт. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда», передает РИА Новости.

«Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины», — заявил он.

По его словам, наиболее эффективной категорией граждан являются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Лубинец добавил, что на Украине фиксируются случаи, когда после прохождения медкомиссии мужчину призывают на службу полностью здоровым, однако на деле он является непригодным к службе. Он подчеркнул, что в таких ситуациях медкомиссия назначается повторно.

В начале декабря The Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Тогда же глава Госдепа США Энтони Блинкен публично заявил, что в американской администрации существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

Ранее на Украине раскрыли, что случится со страной в случае снижения призывного возраста.