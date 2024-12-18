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В Генштабе РФ сообщили о полном перевооружении наземной группировки СЯС

Герасимов: перевооружение наземной группировки СЯС полностью завершено

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Полностью завершено перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил (СЯС) на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств.

«На сегодняшний день в наземной группировке СЯС полностью завершено перевооружение на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы», — заявил он.

По его словам, плановое переоснащение стационарной группировки продолжается. Герасимов добавил, что в 2024 году начались поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м. Глава Генштаба подчеркнул, что модернизация самолетов будет производиться за счет более мощных двигателей и усовершенствованного бортового оборудования. В докладе отмечается, что доля современного вооружения СЯС составляет 95%.

В ходе этого же выступления Герасимов заявил, что простые украинские граждане стали заложниками устремлений Запада нанести России стратегическое поражение. По его словам, деструктивная политика киевского режима уже привела Украину к полной зависимости от внешнего управления и зарубежного финансирования.

Ранее Герасимов назвал цель атаки ВСУ на Курскую область.

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