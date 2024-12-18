Герасимов назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Украинская армия вторглась в Курскую область с целью создать медийный эффект для своих западных союзников, однако в настоящее время продвижение солдат ВСУ остановлено российскими войсками. Об этом на брифинге перед военными атташе иностранных государств сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, в ответ на успехи российских войск Киев в начале августа текущего года предпринял террористическую атаку на территорию Курской области.

«Целью этой провокации является информационный эффект для западных спонсоров», — сказал Герасимов.

Помимо этого, Украина рассчитывала, что российская армия стянет в Курскую область резервы с Донбасса, однако «этого не произошло», подчеркнул начальник Генштаба.

18 декабря военкор Юрий Подоляк заявил, что ВСУ готовит в Курской области «удар последней надежды». При этом противник проводит кампанию по дезинформации в отношении направления и даты, добавил блогер.

Ранее украинский военный рассказал о мародерстве в Курской области.