Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Герасимов объяснил, от чего зависит порог ядерного сдерживания России

Генштаб: порог ядерного сдерживания РФ не зависит от международных обязательств

close
Министерство обороны РФ

Порог ядерного сдерживания России не определяется ее международными обязательствами, заявил на брифинге для военных атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам генерала, Россия была вынуждена уточнить свою политику ядерного сдерживания из-за «негативных изменений военной-политической обстановки». Это стало поводом для обвинений РФ со стороны Запада в усилении ядерной риторики.

«Подчеркну, что так называемый порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз», — объяснил Герасимов.

16 декабря президент России Владимир Путин поручил продолжать практику учений и держать нестратегические ядерные силы в постоянной боевой готовности. Также российский лидер заявлял о необходимости продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения.

Ранее в конгрессе США выступили за использование президентом ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами