Герасимов объяснил, от чего зависит порог ядерного сдерживания России

Порог ядерного сдерживания России не определяется ее международными обязательствами, заявил на брифинге для военных атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам генерала, Россия была вынуждена уточнить свою политику ядерного сдерживания из-за «негативных изменений военной-политической обстановки». Это стало поводом для обвинений РФ со стороны Запада в усилении ядерной риторики.

«Подчеркну, что так называемый порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз», — объяснил Герасимов.

16 декабря президент России Владимир Путин поручил продолжать практику учений и держать нестратегические ядерные силы в постоянной боевой готовности. Также российский лидер заявлял о необходимости продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения.

Ранее в конгрессе США выступили за использование президентом ядерного оружия.