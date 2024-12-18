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Названо предполагаемое имя подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ

РИА: подозреваемого в убийстве генерала Кириллова зовут Ахмад Курбанов

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Кадр из видео/ФСБ РФ/РИА Новости

Задержанного по подозрению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, предположительно, зовут Ахмад Курбанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ социальных сетей.

По данным агентства, фотографии подозреваемого, которые распространила ФСБ, совпадают со снимками Курбанова, опубликованными в его социальных сетях. В частности, на всех изображениях совпадают родинки на лице, отметили журналисты.

Кириллов и его помощник погибли накануне утром в результате взрыва. По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Исполнителю теракта обещали $100 тыс. и «европейский паспорт».

Ранее Медведев пообещал наказание для все причастных к убийству генерала Кириллова.

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