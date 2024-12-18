Герасимов заявил, что ВС России накопили большой опыт ведения боевых действий

Российские военнослужащие за время специальной военной операции накопили большой опыт ведения боевых действий и применения разных родов войск. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств, передает ТАСС.

«Нами накоплен большой практический опыт ведения боевых действий различными формированиями, применения авиации, войск противовоздушной обороны и других родов войск», — сказал он.

Герасимов добавил, что цели спецоперации, «безусловно, будут достигнуты».

Также начальник Генштаба ВС РФ заявил, что украинская армия вторглась в Курскую область с целью создать медийный эффект для своих западных союзников, но в настоящее время продвижение солдат ВСУ остановлено российскими войсками. Он добавил, что потери украинской армии с начала военного конфликта составили около миллиона человек.

Ранее в Генштабе обвинили США в участии в конфликте против РФ.