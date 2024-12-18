СБУ проводит спецоперацию в правительственном квартале Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) начала плановую проверку в правительственном районе Киева. Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сотрудники СБУ проводят «плановые контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева» во взаимодействии с Управлением государственной охраны страны, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

Целью мероприятий называются «проверка контрдиверсионной защиты гособъектов» и «усиление безопасности жителей столицы» и людей под госохраной.

По данным СБУ, при проверке силовиками осматриваются территории и помещения «для выявления запрещенных к обращению предметов», а также изучаются документы украинцев в правительственном квартале.

«Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения», — сказали в СБУ.

До этого бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что украинские спецслужбы начали массово вербовать россиян для совершения диверсий и терактов в РФ, в то время как раньше использовали для этого своих же военных.

Ранее бывший подполковник СБУ заявил, что Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах.