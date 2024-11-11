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Бывший подполковник СБУ заявил, что Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев уже исчерпал ресурсы для мобилизации в селах

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Телеграм-канал «Типичная Одесса»

Киев уже исчерпал мобилизационный ресурс в селах и перешел на крупные города. Об этом заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

«Ресурс не бесконечен. Его еще много, но потихоньку периферию (села и небольшие населенные пункты. — «Газета.Ru») выгребли, и подбираются к центру», — отметил он.

По словам Прозорова, мобилизация на Украине лишь «сменила географические привязки». Он обратил внимание на то, что «два года Киев в принципе жил и особо не видел такой беспредельной мобилизации».

Кроме того, экс-подполковник СБУ спрогнозировал, что на Украине не станут снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы не вызывать массовых волнений.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников ТЦК (военкомат на Украине), которые пришли с облавой на местный рынок. 8 ноября стало известно, что украинские военные остановили автобус с футбольной командой и отправили ее участников в ТЦК.

Ранее на Украине допустили мобилизацию женщин.

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